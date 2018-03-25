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Главное к этому часу:
Американский журнал Time снова вышел в свет с портретом Владимира Путина на обложке. Только в этот раз на голове президента России изобразили императорскую корону. Изображение иллюстрирует критическую статью о политической деятельности Путина.
Минобороны России установило крылатые ракеты большой дальности на каждом стратегическом направлении. Ударные группировки способны наносить удар не только по воздуху, но и под водой. В Минобороны отметили, что к такому решению Россию подтолкнула война в Сирии.
В Госдуме рассмотрят законопроект об упразднении уголовной статьи за угон. Автор идеи считает, что за кражу автомобиля нужно наказывать по более тяжкой статье. Но вместо ужесточения мер Госдума, похоже, оставит многих без наказания, среди которых — «перегонщики» ворованных автомобилей.
Журналисты узнали, что у отравленного в Лондоне Сергея Скрипаля имелись близкие отношения с некой британкой. По ее словам, он представился ей как «российский мультимиллионер». Теперь женщина боится за свою жизнь.
Скандал с отравлением Скрипаля разросся до целой «войны послов», когда все больше стран стали заявлять о готовящихся высылках российских дипломатов. Эксперты рассказали нашему изданию, кто из этой игры выйдет победителем, а кто — проигравшим.
Павел Грудинин все же выполнил условия спора с журналистом Юрием Дудем и сбрил усы. Решение бывшего кандидата в президенты России стало неожиданностью даже для его пресс-секретаря, который назвал фотографию гладко выбритого Грудинина фейком. Но вскоре информация подтвердилась видеозаписью этого исторического момента. Позже глава КПРФ Геннадий Зюганов похвалил однопартийца за смелость и признался, что отговаривал его от этого шага.