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26 марта 2018
16:09  26 марта 2018 0

Осуждены рэкетиры, которые собирали дань за проезд по уральским трассам

Руководитель Росавтодора Роман Старовойт на Федеральной трассе в Лебяжьевском районе Курганской области, фура, федеральная трасса, дороги зауралья
Все преступления произошли в 2016 годуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Южном Урале два местных жителя получили реальные сроки заключения за рэкет на дорогах области. Они вымогали у московских и казахстанских дальнобойщиков деньги за беспрепятственный проезд по федеральным трассам. Приговор злоумышленникам вынес Сосновский районный суд.

В суде установили три преступных эпизода, произошедших в 2016 году. В мае на заправке на 1845-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» к дальнобойщику подошел мужчина и потребовал денег за беспрепятственный проезд по дорогам Южного Урала. Размер «дани» составил две тысячи рублей. В августе того же года на трассе «Западный обход Челябинска», около поселка Полетаево, один из злоумышленников открыто похитил 38 тысяч рублей, которые принадлежали дальнобойщику из Московской области, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.

Третий эпизод случился на 38-м километре трассы Челябинск — Троицк. Оба рэкетира подъехали к машине с государственными номерами республики Казахстан. У водителя они потребовали три тысячи рублей за проезд по российским дорогам. В противном случае они обещали проблемы с машиной и грузом. Иностранцы передали злоумышленникам 13 тысяч казахстанских тенге (около 2300 рублей) и 500 рублей. После ограбления потерпевшие обратились в полицию, которая вскоре задержала преступников.

Против злоумышленников выдвинули обвинение по статье ч.1 и п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Суд приговорил одного рэкетира к трем годам и трем месяцам исправительной колонии строгого режима, а второго — к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Иван Шестак
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