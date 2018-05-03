18:19 03 мая 2018 0

Томас Маркл раскрыл сомнительные моменты из жизни сестры @meghan_markle, Instagram

Брат актрисы Меган Маркл посоветовал британскому принцу Гарри отказаться от свадьбы. Он утверждает, что бракосочетание будет «самой большой ошибкой в истории королевских свадеб», а также, что венценосная особа поплатится за поступок будущем.

Брат Меган Томас Маркл составил от руки письменное обращение к британскому принцу Гарри и опубликовал его в Сети через издание In Touch. «Дорогой принц Гарри, еще не поздно, Меган Маркл однозначно не является подходящей для тебя женщиной. Чем ближе к твоей королевской свадьбе, тем очевиднее, что это — самая большая ошибка в истории королевских свадеб», — утверждает Томас. По его словам, принц Гарри не видит «настоящую» Меган, пишет «Российская газета».

В обращении Томас рассказывает о неприятных моментах из жизни сестры. По его словам, Меган обанкротила отца, который потратил все состояние на карьеру дочери, после чего она забыла о нем. Более того, девушка не пригласила отца на свадьбу. Ее брат настаивает на том, что его сестра «пресыщенная, поверхностная и самовлюбленная». Он уверен, что «стареющая актриса» Меган стремится сыграть очередную роль — принцессы при королевском дворе.

Ранее Томас Маркл заявлял о том, что его сестра сильно изменилась с тех пор, как стала знаменитой, напоминает «Дни.ру». По его словам, после знакомства с принцем Гарри она прекратила контактировать с семьей. Родственники неоднократно пытались наладить с ней связь, но она игнорирует их.