В Беларуси объяснили размещение у себя комплекса «Орешник»

МИД Белоруссии: размещение «Орешника» в стране для гарантии безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Размещение «Орешника» в Белоруссии не является гонкой вооружения или конфронтацией, заявил глава МИД страны
Размещение «Орешника» в Белоруссии не является гонкой вооружения или конфронтацией, заявил глава МИД страны Фото:

Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии необходимо для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, выступая на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Нам не оставили выбора. Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность. В этих же целях на территории Беларуси будут размещены российские баллистические ракеты „Орешник“. Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию», — заявил министр. Он отметил, что реакция Белоруссии является асимметричной, имеет исключительно оборонительный характер и реализуется в полном соответствии с нормами международного права, а также положениями Договора о нераспространении ядерного оружия. Его заявление приводит агентство Белта.

Вопрос о размещении российских вооружений на территории Беларуси обсуждается с весны 2023 года на фоне обострения международной обстановки. Власти республики заявляют, что все решения принимаются с учетом национальных интересов и в рамках существующих международных обязательств.

Ранее в стране прошли учения «Запад-2025». В ходе учений был протестирован ракетный подвижной комплекс «Орешник». 

Основной целью «Запад-2025» стало совершенствование подготовки войск к ведению современных боевых действий. Важной частью учений стало широкое использование БПЛА различных типов. Как прошли «Запад-2025» — в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии необходимо для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, выступая на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. «Нам не оставили выбора. Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность. В этих же целях на территории Беларуси будут размещены российские баллистические ракеты „Орешник“. Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию», — заявил министр. Он отметил, что реакция Белоруссии является асимметричной, имеет исключительно оборонительный характер и реализуется в полном соответствии с нормами международного права, а также положениями Договора о нераспространении ядерного оружия. Его заявление приводит агентство Белта. Вопрос о размещении российских вооружений на территории Беларуси обсуждается с весны 2023 года на фоне обострения международной обстановки. Власти республики заявляют, что все решения принимаются с учетом национальных интересов и в рамках существующих международных обязательств. Ранее в стране прошли учения «Запад-2025». В ходе учений был протестирован ракетный подвижной комплекс «Орешник».  Основной целью «Запад-2025» стало совершенствование подготовки войск к ведению современных боевых действий. Важной частью учений стало широкое использование БПЛА различных типов. Как прошли «Запад-2025» — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...