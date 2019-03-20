«Уральские авиалинии» отказались от трех международных направлений из Перми

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 15:12
Размер текста
-
17
+
Крым., уральские авиалинии, самолеты, домодедово
Причина отказа от рейсов пока неизвестнаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Уральские авиалинии» отказались от рейсов из Перми в Худшанд, Душанбе (Таджикистан) и Баку (Азербайджан). По просьбе авиакомпании Федеральное агентство воздушного транспорта отозвало допуск по данным направлениям.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», отзыв допуска «продиктован самостоятельным решением авиакомпании». Ранее перевозчик имел право на выполнение рейсов в Худжанд с частотой семь раз в неделю, в Душанбе и Баку — дважды в неделю. Получить комментарий пресс-службы «Уральских авиалиний» к моменту публикации новости не удалось.

Ранее «URA.RU» сообщало о появлении рейсов из Перми в Бургас (Болгария) и Энфиду (Тунис). Организатором туров выступает оператор Anex Tour.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...