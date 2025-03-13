13 марта 2025

В Петербурге возобновятся торги по аренде помещений в Апраксином дворе

© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты, принадлежащие городу, предлагаются в аренду на три года
Объекты, принадлежащие городу, предлагаются в аренду на три года Фото:

Российский аукционный дом анонсировал возобновление торгов по аренде площадей в историческом комплексе Апраксин двор. Планируется, что десятого апреля будут выставлены на аукцион два отдельных корпуса и три помещения на территории.

«Российский аукционный дом проведет десятого апреля торги по двум отдельно стоящим корпусам и трем помещениям на территории Апраксина двора», — пишет «Деловой Петербург». Эти объекты, принадлежащие городу, предлагаются в аренду на три года.

Первый лот включает в себя корпус №21 площадью около 600 квадратных метров, расположенный у центрального входа, с начальной ставкой в 15,8 млн рублей. Следующий лот — это трехэтажный корпус №52 площадью 1181 квадратных метров, начальная цена которого составляет 7,9 млн рублей. Также на аукцион выставлены помещения в главном корпусе и отдельный блок в корпусе №36. Эти лоты привлекательны благодаря своему местоположению и относительно низкой стартовой цене аренды.

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Российский аукционный дом анонсировал возобновление торгов по аренде площадей в историческом комплексе Апраксин двор. Планируется, что десятого апреля будут выставлены на аукцион два отдельных корпуса и три помещения на территории. «Российский аукционный дом проведет десятого апреля торги по двум отдельно стоящим корпусам и трем помещениям на территории Апраксина двора», — пишет «Деловой Петербург». Эти объекты, принадлежащие городу, предлагаются в аренду на три года. Первый лот включает в себя корпус №21 площадью около 600 квадратных метров, расположенный у центрального входа, с начальной ставкой в 15,8 млн рублей. Следующий лот — это трехэтажный корпус №52 площадью 1181 квадратных метров, начальная цена которого составляет 7,9 млн рублей. Также на аукцион выставлены помещения в главном корпусе и отдельный блок в корпусе №36. Эти лоты привлекательны благодаря своему местоположению и относительно низкой стартовой цене аренды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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