В Петербурге возобновятся торги по аренде помещений в Апраксином дворе

Российский аукционный дом анонсировал возобновление торгов по аренде площадей в историческом комплексе Апраксин двор. Планируется, что десятого апреля будут выставлены на аукцион два отдельных корпуса и три помещения на территории.
«Российский аукционный дом проведет десятого апреля торги по двум отдельно стоящим корпусам и трем помещениям на территории Апраксина двора», — пишет «Деловой Петербург». Эти объекты, принадлежащие городу, предлагаются в аренду на три года.
Первый лот включает в себя корпус №21 площадью около 600 квадратных метров, расположенный у центрального входа, с начальной ставкой в 15,8 млн рублей. Следующий лот — это трехэтажный корпус №52 площадью 1181 квадратных метров, начальная цена которого составляет 7,9 млн рублей. Также на аукцион выставлены помещения в главном корпусе и отдельный блок в корпусе №36. Эти лоты привлекательны благодаря своему местоположению и относительно низкой стартовой цене аренды.
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