В драке в Ярославле погиб врач из Петербурга

На Первомайской улице в Ярославле произошла драка, унесшая жизнь врача ультразвуковой диагностики из Санкт-Петербурга, Дмитрия Карпова. Об этом сообщил 76.ru.
«Стало известно, что в потасовке на Первомайской улице в Ярославле 10 марта погиб 38-летний врач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов», — пишет портал 76.ru. Дмитрий Владимирович, проработавший в клинике «Балтмед» более 12 лет, был известен как высококлассный специалист и добрый человек.
Дмитрий Карпов прибыл в Ярославль в рамках своего отпуска. Трагедия произошла еще вечером 10 марта у Знаменской башни, где между врачом и местным водителем возник конфликт, который быстро перерос в физическое столкновение. Ситуация обострилась до того, что Дмитрий упал и ударился головой об асфальт, что, к сожалению, привело к его смерти.
Следственный комитет России взял расследование под особый контроль. Второй участник драки был арестован и обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от ярославской коллегии детальный отчет о ходе расследования.
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