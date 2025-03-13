13 марта 2025

В драке в Ярославле погиб врач из Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Карпов прибыл в Ярославль в рамках своего отпуска
Дмитрий Карпов прибыл в Ярославль в рамках своего отпуска Фото:

На Первомайской улице в Ярославле произошла драка, унесшая жизнь врача ультразвуковой диагностики из Санкт-Петербурга, Дмитрия Карпова. Об этом сообщил 76.ru.

«Стало известно, что в потасовке на Первомайской улице в Ярославле 10 марта погиб 38-летний врач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов», — пишет портал 76.ru. Дмитрий Владимирович, проработавший в клинике «Балтмед» более 12 лет, был известен как высококлассный специалист и добрый человек.

Дмитрий Карпов прибыл в Ярославль в рамках своего отпуска. Трагедия произошла еще вечером 10 марта у Знаменской башни, где между врачом и местным водителем возник конфликт, который быстро перерос в физическое столкновение. Ситуация обострилась до того, что Дмитрий упал и ударился головой об асфальт, что, к сожалению, привело к его смерти.

Следственный комитет России взял расследование под особый контроль. Второй участник драки был арестован и обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от ярославской коллегии детальный отчет о ходе расследования.

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На Первомайской улице в Ярославле произошла драка, унесшая жизнь врача ультразвуковой диагностики из Санкт-Петербурга, Дмитрия Карпова. Об этом сообщил 76.ru. «Стало известно, что в потасовке на Первомайской улице в Ярославле 10 марта погиб 38-летний врач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов», — пишет портал 76.ru. Дмитрий Владимирович, проработавший в клинике «Балтмед» более 12 лет, был известен как высококлассный специалист и добрый человек. Дмитрий Карпов прибыл в Ярославль в рамках своего отпуска. Трагедия произошла еще вечером 10 марта у Знаменской башни, где между врачом и местным водителем возник конфликт, который быстро перерос в физическое столкновение. Ситуация обострилась до того, что Дмитрий упал и ударился головой об асфальт, что, к сожалению, привело к его смерти. Следственный комитет России взял расследование под особый контроль. Второй участник драки был арестован и обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от ярославской коллегии детальный отчет о ходе расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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