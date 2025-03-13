Петербург начнет готовить военных психологов для помощи участникам СВО

В Петербурге запускается новая программа, нацеленная на подготовку военных психологов для работы с ветеранами специальной военной операции (СВО). Губернатор города Александр Беглов объявил о планах по созданию специального курса в рамках Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы.
«В Петербурге подготовлен масштабный комплекс мер по социальной, медицинской, психологической реабилитации, по трудоустройству участников СВО. Необходима помощь клинических психологов. Начинаем готовить таких специалистов, планируем максимально оперативно ввести специальный курс подготовки военных психологов», — рассказал Беглов в эфире телеканала «78».
Основная цель программы — обучение специалистов, способных оказывать квалифицированную психологическую помощь военнослужащим, возвращающимся из зоны боевых действий. Военные психологи будут играть ключевую роль в процессе реабилитации ветеранов, помогая им адаптироваться к мирной жизни и преодолевать возможные психологические трудности. В дополнение к образовательной программе, Петербург продолжит развивать практики сопровождения семей военнослужащих и ветеранов. Социальные кураторы будут оказывать необходимую медицинскую, социальную и правовую помощь.
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