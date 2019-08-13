София Никитчук будет судить екатеринбурженок Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Победительница российского конкурса красоты, фотомодель из Челябинской области София Никитчук войдет в состав жюри конкурса «Мисс Екатеринбург», который пройдет в уральской столице 15 августа. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Скоро пройдет очень важное мероприятие для меня и жителей Екатеринбурга. В этом году я буду присутствовать в составе жюри финала конкурса „Мисс Екатеринбург“», — обратилась уральская красавица к своим подписчикам. Она также отметила, что скучала по уральской столице, где однажды стала обладательницей короны того же конкурса.

Никитчук — уроженка челябинского города Снежинск. В 2014 году она стала обладательницей титула «Мисс Екатеринбург», а в 2015 году победила в конкурсе «Мисс Россия» и стала вице-мисс Мира. В 2018 году она приняла участие в телешоу «Холостяк», когда главным героем, который должен выбрать спутницу жизни, был актер и музыкант Алексей Воробьев. В июле этого года уралочка снялась в клипе певца.