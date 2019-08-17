16 августа 2019

В крови россиян, отравившихся подсолнечным маслом, нашли яд

© Служба новостей «URA.RU»
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Масло изготавливалось кустарным способомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В крови семи жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом, был крысиный яд. Об этом сообщил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко.

«Получено подтверждение от лаборатории о том, что в сыворотке крови пациентов присутствует производное кумарина (вещество входит в основу яда от грызунов — прим. ред.)», — заявил Пономаренко в интервью телеканалу «Россия 24».

В области скончались после употребления отравленного подсолнечного масла уже два человека, пишет РИА «Новости». В общей сложности в больнице оказались семеро человек — они покупали масло у одного и того же производителя, который готовил его кустарно.

В СКР возбуждено уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Остатки масла правоохранительные органы изъяли. В свою очередь глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продается ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах, уточняет RT.

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