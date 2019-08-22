Актера Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

Состояние Валентина Гафта оценивается как стабильное Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перенесшего инсульт народного артиста СССР Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр. Об этом общественность проинформировала его супруга Ольга Остроумова.

«Его перевели в реабилитационный центр, состояние стабильное», — сообщила Ольга Остроумова агентству РИА «Новости». О том, сколько времени Валентин Гафт проведет в реабилитационном центре, пока неизвестно.

В начале августа 83-летний актер Валентин Гафт оказался в столичной клинике из-за резкого ухудшения здоровья, однако спустя некоторое время его состояние улучшилось и оценивалось как удовлетворительное, сообщает RT. Валентин Гафт является ведущим актерам театра «Современник», наиболее известен по ролям в фильмах «Гараж», «Забытая мелодия для флейты» и «Небеса обетованные».