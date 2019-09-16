Чиновница, назвавшая жителей Тулуна «быдлом», объяснила причину своего увольнения

Чиновница уволилась из-за внимания журналистов и угроз Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальница пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич уволилась ради безопасности своей семьи. Так она объяснила решение уйти с работы на своей странице в Facebook.

«Сегодня я написала заявление об увольнении. Я приняла это решение, потому что поняла — от меня и от моей семьи не отстанут», — пояснила она. По словам Алашкевич, журналисты не давали прохода ей и ее дочери и вмешивались в их личную жизнь. Из-за повышенного внимания сама бывшая чиновница и ее близкие подверглись травле.

Также она объяснила свои слова в адрес жертв паводка в Тулуне. «Я знаю, что в своих речах никого не оскорбляла, фразы, повторюсь, были вырваны из контекста. Да, выражения были сказаны сгоряча грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе», — добавила Алашкевич.

Как писало «URA.RU», Ирина Алашкевич уволилась с работы в областной администрации по собственному желанию. Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина называет пострадавших от наводнения в Тулуне «бичевней и быдлом». По словам авторов записи, высказывание принадлежит Алашкевич.

В конце августа чиновницу отправили в отпуск в отпуск на время служебного разбирательства, напоминает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин осудил чиновницу, узнав об инциденте.