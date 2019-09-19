Власти решили повысить зарплаты трем миллионам россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство мороженого на Хладокомбинате №3. Екатеринбург, пища, еда, хладокомбинат3, женщина на производстве, женский труд, вафельный стаканчик, работница, хладокомбинат №3
Россиян может ждать увеличение минимальной оплаты трудаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство России поддержало законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда РФ.

«Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей», — передает telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Ранее министр труда РФ Максим Топилин заявил, что увеличение МРОТ в 2020 году коснется 3,2 миллиона россиян, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. В 2019 году размер этой выплаты составил 11 280 рублей.

В четверг правительство РФ рассмотрело законопроект о повышении в 2020 году МРОТ в России на 850 рублей, сообщает VSE42.RU.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...