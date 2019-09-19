Власти решили повысить зарплаты трем миллионам россиян

Россиян может ждать увеличение минимальной оплаты труда
Правительство России поддержало законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда РФ.
«Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей», — передает telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Ранее министр труда РФ Максим Топилин заявил, что увеличение МРОТ в 2020 году коснется 3,2 миллиона россиян, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. В 2019 году размер этой выплаты составил 11 280 рублей.
В четверг правительство РФ рассмотрело законопроект о повышении в 2020 году МРОТ в России на 850 рублей, сообщает VSE42.RU.