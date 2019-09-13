12 сентября 2019

В правительстве РФ раскрыли, скольких россиян коснется повышение МРОТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, топилин максим, портрет
Глава Минтруда РФ Максим Топилин рассказал, какое количество россиян коснется повышение МРОТФото: Владимир Андреев © URA.RU

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году коснется 3,2 миллиона россиян. Об этом заявил министр труда РФ Максим Топилин.

«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — цитирует ТАСС главу Минтруда РФ. Топилин также уточнил, что, по его данным, для увеличения минимального размера оплаты труда потребуется 20,9 миллиарда рублей из средств бюджетов регионов России и федерального бюджета страны.

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в России в 2020 году составит 12 130 рублей. Такую сумму утвердило Министерство труда. В 2019 году МРОТ составил 11 280 рублей.

Между тем, экономист Никита Масленников рассказал «URA.RU», что, по его мнению, повышение МРОТ может иметь негативные последствия для россиян. В частности, эксперт полагает, что повышение МРОТ приведет к увеличению размера штрафов, так как их сумма обычно как раз рассчитывается в минимальных размерах оплаты труда.

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