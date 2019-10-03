Главред популярного тюменского СМИ получила повышение

Главный редактор популярного тюменского портала 72.ru Елена Ходырева покинула свой пост. Она возглавит редакцию новосибирского СМИ — NGS.RU. Информацию о перестановках сообщил директор сети городских порталов Hearst Shkulev Media (контролирует оба СМИ) Ринат Низамов на своей странице в «Фейсбуке».
«Лена уже переехала в Новосибирск и принимает дела у Александра Агафонова», — сообщил Низамов, отметив, что для Ходыревой это будет возможностью профессионального роста и развития. NGS.RU — один из флагманов Hearst Shkulev Media. Руководителем редакции в Тюмени станет Александра Марчук.
Сама Ходырева рассказала, что приняла предложение о смене работы, потому что любой редакции нужно развитие. «В 72.ru я выполнила свои задачи, переезд в Новосибирск и то, что я возглавила более крупную редакцию, это другой уровень задач для меня. И будет больше возможностей для экспериментов с контентом и сайтом», — сказала она «URA.RU».
Ходарева затруднилась сказать, будет ли Агафонов продолжать работу в Hearst Shkulev Media, она посоветовала обратиться с этим вопросом к Низамову. Последний отказался от комментариев.