Банковский аналитик рассказал, чем грозят России кредитные отказы

Снижение числа выданных кредитов может негативно сказаться на потребительском спросе, считает Вячеслав Путиловский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Снижение числа одобренных кредитов в России негативно скажется на продажах и в целом на экономике страны. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал ведущий аналитик портала BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский.

«Уменьшение числа выданных кредитов может привести, во-первых, к росту потребности в них, а во-вторых, может снизить спрос, который этим кредитом обеспечивается», — считает специалист. По его словам, снижение грозит продажам жилья, автомобилей и товаров народного потребления. «Стимулирование спроса — один из эффективных способов поднятия экономики», — говорит эксперт.

При этом меры Банка России, которые привели к увеличению числа кредитных отказов, по мнению Путиловского, охладили рынок необеспеченного кредитования и помогают предотвратить возможный кризис. «Эти меры регулятора действуют», — отмечает аналитик.

В 2019 году доля одобренных кредитных заявок в России упала до 36,9% — минимума с 2017 года, пишет агентство Nation News. Среди причин называются меры Центробанка, который потребовал от банков рассчитывать показатель долговой нагрузки потенциальных заемщиков. Также в 2019 году выросло число банкротств граждан в России, сообщил RT.