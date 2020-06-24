Турецкие депутаты признали Крым российским

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Ранее украинский центр «Социальный мониторинг» опубликовал данные опроса жителей страны по поводу возвращения полуострова, пишет « Национальная служба новостей ». Согласно опросу, большинство респондентов назвали более важным возвращение Донбасса, а не Крыма.

«Цель плана — оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза», — приводит РИА «Новости» слова главы бюро международных отношений фракции Семиха Корая. Для данных целей представленный план включает ликвидацию баз НАТО в регионе, а также признание Северного Кипра и Абхазии.

Депутаты турецкой партии Vatan представили свой Черноморско-средиземноморский план дружбы, одним из пунктов которого является признание Крыма российской территорией. План был представлен в ходе рабочего заседания.

План направлен на снижение влияния США в Крыме Фото: Viktor Levit/pixabay.com

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