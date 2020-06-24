Турецкие депутаты признали Крым российским

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План направлен на снижение влияния США в Крыме Фото: Viktor Levit/pixabay.com
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Крым вернулся в состав России

Депутаты турецкой партии Vatan представили свой Черноморско-средиземноморский план дружбы, одним из пунктов которого является признание Крыма российской территорией. План был представлен в ходе рабочего заседания.

«Цель плана — оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза», — приводит РИА «Новости» слова главы бюро международных отношений фракции Семиха Корая. Для данных целей представленный план включает ликвидацию баз НАТО в регионе, а также признание Северного Кипра и Абхазии.

Ранее украинский центр «Социальный мониторинг» опубликовал данные опроса жителей страны по поводу возвращения полуострова, пишет «Национальная служба новостей». Согласно опросу, большинство респондентов назвали более важным возвращение Донбасса, а не Крыма.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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