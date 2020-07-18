Дом звезды «Девчат» Румянцевой продают за 42 миллиона рублей

Родственники решили продать дом, так как не могут его содержать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Родные героини фильма «Девчата» Надежды Румянцевой продают дом актрисы за 42 миллиона рублей. Они живут в городе, и им трудно содержать особняк.

«Семья Надежды Румянцевой — муж Вилли Хштоян и его дочь от первого брака Карина — выставили особняк на торги. Общая стоимость особняка составляет 42 миллиона рублей. Но родственники готовы сделать скидку — снизить цену до 40 миллионов», — рассказала порталу Starhit риелтор, которая занимается продажей дома.

Двухэтажный особняк расположен в коттеджном поселке Калчуга, который относится к поселению Барвихинское. Общая площадь дома составляет 217 квадратов, площадь участка достигает 730 квадратов. По словам риелтора, коттедж продается с мебелью. Будущим хозяевам, в частности, достанутся антикварные шкафы. Члены семьи Румянцевой заберут только памятные вещи — портреты и фото.

Родные артистки решили продать дом, так как у них нет финансовой возможности содержать его, отметила риелтор. К тому же они уже в преклонном возрасте, живут в городе и не могут следить за домом. Внук Румянцевой Вилли, по словам собеседницы издания, живет за границей.

Актриса Надежда Румянцева сыграла в 35 картинах и озвучила нескольких десятков сериалов и мультфильмов. Но наиболее известными и любимыми ее образами для зрителей стали Тося Кислицына из фильма «Девчата» и Людмила Добрыйвечер из «Королевы бензоколонки». Актриса скончалась 8 апреля 2008 года, пишет агенство Nation News.

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