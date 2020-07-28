Ситуацию берет под контроль представитель президента РФ Коллаж: URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова берет под контроль ситуацию вокруг Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов», где, по информации СМИ, могли происходить насильственные действиях в отношении несовершеннолетних. После заявления Кузнецовой о том, что она обратится в СКР и Генпрокуратуру стало известно, что следователи уже ведут проверку монастыря.

«Я доложил Анне Юрьевне Кузнецовой, что происходит здесь, в Екатеринубрге: органы опеки бывают там (в монастыре) еженедельно — я вместе с ними выезжал полторы недели назад, — рассказал URA.RU свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков. — Следственный комитет проводит сейчас проверку — ее срок продлен до первых чисел августа».

Вопрос о возможном возбуждении уголовного дела встал после выхода фильма Ксении Собчак «Монастырь особого назначения». В нем прозвучали свидетельства бывших послушников Среднеуральского монастыря о том, что, когда они подростками жили в обители, к ним применялись физические наказания, а также информация о сексуальном насилии над детьми. После этого Собчак обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку.

Вскоре на сайте уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой появилась новость о том, что она направит запросы в центральный аппарат СКР и Генпрокуратуру, чтобы «проверить факт насильственных действий и иные нарушения прав несовершеннолетних». URA.RU обратилось за комментарием в центральный аппарат СКР и Генеральную прокуратуру — к моменту публикации ответы на запросы не поступили. В пресс-службах региональных управлений СКР, МВД и прокуратуры заявили, что пока не комментируют данную тему.

«В нашей стране могут возбудить любое уголовное дело — это зависит от политической конъюнктуры, — заявил URA.RU екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский. — Будет политическая воля — хватит и одного свидетельства очевидца 10-летней давности, не будет — не возбудят, несмотря на 50 обращений, как у Собчак». По мнению другого адвоката, в случае с отцом Сергием скорее «сработает» заявление об оскорблении им президента РФ.

В «Спорительнице хлебов» считают все это давлением на монастырь и находящихся в нем детей. «Это уже привело к их психологическим травмам, и действия детского омбудсмена способствуют дальнейшему травмированию детей, — заявил URA.RU представитель обители Всеволод Могучев. — Видимо, Кузнецова готова навредить им еще больше своей непрофессиональной деятельностью. Если она хочет разобраться — может позвонить или приехать в монастырь. Чтобы соответствовать своему статусу, ей нужно поступать как профессионалу, а не как подружке Ксении Собчак».