Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова берет под контроль ситуацию вокруг Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов», где, по информации СМИ, могли происходить насильственные действиях в отношении несовершеннолетних. После заявления Кузнецовой о том, что она обратится в СКР и Генпрокуратуру стало известно, что следователи уже ведут проверку монастыря.
«Я доложил Анне Юрьевне Кузнецовой, что происходит здесь, в Екатеринубрге: органы опеки бывают там (в монастыре) еженедельно — я вместе с ними выезжал полторы недели назад, — рассказал URA.RU свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков. — Следственный комитет проводит сейчас проверку — ее срок продлен до первых чисел августа».
Вопрос о возможном возбуждении уголовного дела встал после выхода фильма Ксении Собчак «Монастырь особого назначения». В нем прозвучали свидетельства бывших послушников Среднеуральского монастыря о том, что, когда они подростками жили в обители, к ним применялись физические наказания, а также информация о сексуальном насилии над детьми. После этого Собчак обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку.
Вскоре на сайте уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой появилась новость о том, что она направит запросы в центральный аппарат СКР и Генпрокуратуру, чтобы «проверить факт насильственных действий и иные нарушения прав несовершеннолетних». URA.RU обратилось за комментарием в центральный аппарат СКР и Генеральную прокуратуру — к моменту публикации ответы на запросы не поступили. В пресс-службах региональных управлений СКР, МВД и прокуратуры заявили, что пока не комментируют данную тему.
«В нашей стране могут возбудить любое уголовное дело — это зависит от политической конъюнктуры, — заявил URA.RU екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский. — Будет политическая воля — хватит и одного свидетельства очевидца 10-летней давности, не будет — не возбудят, несмотря на 50 обращений, как у Собчак». По мнению другого адвоката, в случае с отцом Сергием скорее «сработает» заявление об оскорблении им президента РФ.
В «Спорительнице хлебов» считают все это давлением на монастырь и находящихся в нем детей. «Это уже привело к их психологическим травмам, и действия детского омбудсмена способствуют дальнейшему травмированию детей, — заявил URA.RU представитель обители Всеволод Могучев. — Видимо, Кузнецова готова навредить им еще больше своей непрофессиональной деятельностью. Если она хочет разобраться — может позвонить или приехать в монастырь. Чтобы соответствовать своему статусу, ей нужно поступать как профессионалу, а не как подружке Ксении Собчак».
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