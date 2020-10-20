Почти все пенсионеры в России получают помощь от родственников

Более 80% пожилых россиян получают поддержку от родственников. Каждому третьему российскому пенсионеру еду, лекарства и крупные покупки оплачивают родственники, говорится в исследовании «Рамблера» и НПФ Сбербанка.
«Большинство россиян (81%) помогают своим пожилым родственникам. Чаще всего (в 31% случаев) граждане оплачивают своим родственникам-пенсионерам продукты, лекарства, товары для дома и крупные приобретения», — приводит ТАСС данные исследования.
Многие (21%) помогают не материально: уборкой, ремонтом или доставкой продуктов. Часть россиян (18%) просто дают своим пенсионерам деньги. Еще 7% платят за лечение, а 4% оплачивают старикам отдых.
При этом 35% пенсионеров родные поддерживают раз в неделю. Большинство россиян (60%) тратит на помощь родственникам-пенсионерам до 10 тысяч рублей. При этом 43% помощников сами близки к пожилому возрасту, поскольку они старше 50 лет.
На государственные социальные выплаты для неработающих пенсионеров выделили более 900 миллионов рублей, сообщает агентство Nation news. При этом, Госдума собирается рассмотреть три варианта для повышения пенсий, уточнила «Национальная служба новостей».
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