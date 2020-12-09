Ростеху позволят заработать на свердловских скорых

На все три конкурса заявилась только дочка Ростеха — «РТ-Социальная сфера» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России не нашло нарушений в документации конкурса по передаче на аутсорсинг автомобилей скорой помощи для Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного органа. В итоге аукционам позволят состояться.

«9 декабря состоялось заседание комиссии свердловского УФАС по поводу внеплановой проверки трех аукционов. Нарушений не выявлено, предписание не выдано», — уточнили там.

На все три конкурса заявилась только московская дочка Ростеха — «РТ-Социальная сфера». Общая сумма предполагаемых контрактов — 1,4 млрд рублей. После рассмотрения первой части заявок тендеры были признаны несостоявшимися из-за отсутствия конкурентов.

Планировалось, что вторая часть будет рассмотрена и оценена 4 декабря, но руководитель свердловского антикоррупционного центра Transparency International Екатерина Петрова написала жалобы в региональное управление ФАС и областную прокуратуру. Решение прокуратуры на данный момент не известно.