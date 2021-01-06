Блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, поделился впечатлениями от озвучивания Cyberpunk 2077. Он отметил, что персонаж, который он дублировал, ему совершенно не подходит.
BadComedian озвучивал в игре сразу двух персонажей — журналиста Теда Фокса и священника Брайса Стоуна. При этом он не видел их изображеня перед дубляжом. «Я безумно благодарен людям, которые позвали меня, но, мне кажется, [Фокс] мне не подходит. Я абсолютно не подхожу под него», — признался блогер, его слова цитирует Sports.ru. Он отметил, что озвучка пастора ему нравится куда больше. «Даже без компрессий, без эффектов, она — клевая», — поделился мнением BadComedian.
При этом блогер уточнил, что история с озвучиванием игры в целом для него оказалась печальной. «Мне не нравится, как это выглядит. Извините, люди, которые обрабатывали звук, но это выглядит, будто я записывался даже не дома. У меня дома звук получше. Как будто не наложили никаких эффектов. Выглядит, как звук поверх, прямо при вас, вот сейчас в микрофон», — рассказал Баженов.
Ранее стало известно, что в озвучке Cyberpunk 2077 участвовали телеведущая Анастасия Ивлеева, рэпер Элджей, комик Александр Гудков, блогер Данила Поперечный, диджей и певица Нина Кравиц. Релиз Cyberpunk 2077 в России состоялся 10 декабря. В соцсетях после выхода новинки возникло немало споров.
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