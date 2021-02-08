Аналитики: число работающих россиян упало до рекордного минимума

Серьезное сокращение числа работающих граждан произошло из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К концу 2020 года количество работающих россиян снизилось до 70,77 миллиона человек. Это является минимумом за последние 10 лет, говорится в исследовании «Финэкспертизы», которое есть в распоряжении URA.RU.

«Количество занятых россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек. Численность занятых россиян была ниже лишь в 2010 году, то есть 10 лет назад — 69,6 млн человек на конец года», — сообщается в исследовании «Финэкспертизы». По данным Росстата, к ноябрю 2020 года численность занятого населения составляла 70,3 миллиона человек.

Лидерами по сокращению числа трудящихся стали Мордовия, где их численность упала на 13,4%, затем идет Марий Эл (-9,3%) и Карачаево-Черкесия (-8,2%). Всего количество занятых сократилось в 67 из 85 российских регионов, а выросло лишь в 17.

В начале 2020 года в России было около 72,4 миллиона работающих граждан, однако из-за пандемии их число уменьшилось до 70,04 млн. После снятия основных эпидемических ограничений во второй половине года деловая активность начала оживляться, а лишившиеся работы россияне постепенно стали возвращаться к трудовой деятельности, однако общее число занятых не достигло прежних отметок.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предупредил о новой волне сокращений весной 2021 года. Член президиума «Опоры России», предприниматель Юрий Савелов также прогнозирует рост безработицы, однако тех, кто останется на своих местах, ждет повышение зарплаты, пишет «Дни.ру». Решетников надеется, что доходы жителей восстановятся к концу 2021 года, уточняет «Национальная служба новостей». При этом почти половина россиян (45%) оказались в так называемой «квалификационной яме» и имеют проблемы с трудоустройством, сообщает « Утро.ру ».