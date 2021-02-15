В Китае вводят электронные деньги, а россиянам советуют вкладываться в гособлигации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Техасская нефть WTI за сутки поднялась на 2,37% и стоит 60,88 доллара за баррель. Цена на североморскую нефть Brent впервые с января 2020 года составила более 63 долларов США: на сегодняшний день она стоит 63,75 доллара за бочку — это на 1,11 доллара больше, чем вчера. В Министерстве финансов России уже заявили, что если ситуация не ухудшится в ближайший год, в 2022 году вместо того, чтобы тратить средства из Фонда национального благосостояния, его начнут пополнять.

Доллар стоит 73,6 рубля. За сутки он потерял незначительно: 0,1 рубля. Стоимость одного евро за сутки не изменилась. Как и в предыдущий день, ее цена держится на отметке 89,3 рубля.

Ситуация в России

Экономика России становится более устойчивой и при введении дополнительных мер сможет пережить третью волну коронавирусной инфекции. По данным за прошлый год, федеральный бюджет нарастил расход на 25% и общие расходы бюджетной системы существенно выросли. При этом сокращение ВВП составило 3,1%, тогда как в Европе — минимум 5%. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

В скором времени в России подорожают кредиты. Причиной этого назван рост ключевой ставки в будущем. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уверена, что смягчать ставку дальше бессмысленно — это может привести к росту проинфляционных рисков. При этом в 2021 году ключевая ставка прогнозируется не выше 5%.

В Минэкономразвития РФ заявили, что не будут замораживать цены на продукты питания. В частности, это касается подсолнечного масла и сахара. Глава ведомства Максим Решетников пояснил, что в такой мере сдерживания стоимости продуктов больше нет необходимости. Однако, по данным аналитиков, цены на подсолнечное масло в России в начале февраля достигли исторического максимума.

В Министерстве финансов РФ посоветовали россиянам вкладывать деньги в облигации федерального займа. По словам главы ведомства Антона Силуанова, они гарантируют доход и сохранность сбережений. Кроме того, в Минфине рассматривают возможность инвестировать средства в Фонд национального благосостояния.

Кабмине подготовил очередные меры антикризисной поддержки бизнеса. Прежде всего они будут направлены на сохранение занятости. Сообщается также, что государство потратит на антикризисный пакет 150—200 млрд рублей. В пакет вошли:

возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат;

списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей;

субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала;

смягчение перехода со специальных на общий режим налогообложения.

Ситуация в мире

На встрече президентов двух стран — Белоруссии и России — будут обсуждаться взаимоотношения финансово-кредитного характера. Однако это не подразумевает кредитную или любую другую финансовую помощь Белоруссии. Возможно, будет обсуждаться реализация совместных проектов, пояснил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

За первую неделю февраля число заявок на пособие по безработице в США выросло на 793 тыс. Ранее ожидалось, что оно не превысит 750—757 тыс., свидетельствуют данные Минтруда Штатов и портала Trade Economics. При этом в стране продолжает расти число граждан, которые уже более полугода остаются незанятыми из-за пандемии и повторного введения карантинных ограничений.

В Китае вводят в оборот цифровой юань. Эксперимент по внедрению цифровой валюты пройдет в стране с 10 по 17 февраля. Почти 50 тыс. жителей Пекина получили от властей электронную валюту на общую сумму 1,5 млн долларов США. Такая инициатива позволит использовать электронные деньги в мировой торговле и поможет государству сэкономить на печати купюр.

Мнения экспертов

Экономисты подсчитали доход семьи для покупки однокомнатной квартиры. Он должен составлять в районе 100 тысяч рублей ежемесячно. При этом в Москве минимальный доход должен быть 120-160 тысяч рублей в месяц, пояснил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

В 2021 году экономисты не советуют покупать северокорейскую вону, венесуэльский боливар, китайский юань, гонконгский доллар и почти все африканские и латиноамериканские валюты. Такое мнение высказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.