Юрист раскрыла, как отменить отпуск в майские праздники

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Встреча храбрых в сквере на драме. Необр.Екатеринбург , отдых на траве, пикник, лето, сквер на драме
В майские праздники получится отдохнуть, не используя отпускные дни, если позволит работодатель Фото:

Работник может отозвать свое заявление на отпуск, если он не был запланирован в графике. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова.

«Если отпуск был вне графика, то есть человек попросил отпуск, писал заявление, он имеет право его отозвать. Алгоритм следующий: работник пишет новое заявление, в котором просит не направлять его в отпуск и указывает причину», — цитирует эксперта радио Sputnik. Если работнику уже выплачены отпускные, они могут быть просто вычтены из следующей зарплаты.

В случае отказа отменить отпуск работник может пойти в суд. Но если отпуск был по графику, у работодателя гораздо больше законных причин отказать.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о дополнительных выходных в мае. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая. Юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов в разговоре с URA.RU предупредил граждан, что перенос отпуска с праздничных дней может вообще лишить их обещанного отдыха.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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