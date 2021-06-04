Бастрыкин освободил полицейского, застрелившего нарушителя

Новосибирский полицейский, убивший мужчину выстрелом в голову, освобожден. Указание дал глава СК Александр Бастрыкин.
«По поручению Бастрыкина полицейский освобожден из-под стражи», — передает РИА «Новости». Сотрудник правоохранительных органов провел под стражей несколько дней.
Трагедия в Новосибирске произошла 29 мая. Сотрудники полиции задерживали водителя, нарушавшего ПДД. В итоге один из полицейских выстрелил ему в голову. Позднее СМИ сообщали, что мужчина скончался в больнице, однако медики опровергали эти сообщения. В начале июня жена полицейского обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись, что ее семье поступают угрозы.
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