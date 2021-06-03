Жена полицейского, подозреваемого в убийстве, обратилась к Путину

Супруга сотрудника ДПС из Новосибирской области, который застрелил молодого человека при задержании, обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. Женщина пожаловалась, что после трагедии в адрес ее семьи поступают угрозы.
В конце мая полицейский выстрелил в 19-летнего водителя, который напал на него при задержании. Пуля попала в висок. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его отвезли в больницу, где позже он скончался.
«В адрес меня, моей семьи, близких, детей поступали угрозы. Прошу помощи президента РФ Владимира Путина, директора ФСБ [Александра] Бортникова, председателя службы СК [РФ Александра] Бастрыкина, чтобы защитили нас от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущества. Во-вторых, чтобы не допустили давления на следствие», — приводит «Ридус» заявление женщины.
Адвокат сотрудника ГИБДД Юрий Голубицкий подтвердил, что его подзащитный и супруга жаловались на угрозы в свой адрес. Сейчас 38-летний сотрудник ДПС находится под арестом. Против силовика возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Превышение должностных полномочий» и «Причинении смерти по неосторожности».
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