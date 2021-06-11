Центробанк ужесточит требования к заемщикам при выдаче кредитов

Эльвира Набиуллина сообщила, что с 1 июля ЦБ вернет макропруденциальные надбавки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Центробанке РФ с июля возвращают меры, направленные на обеспечение финансовой стабильности регулятора (макропруденциальные надбавки) по кредитам, а с августа и по ипотечным кредитам. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. По ее словам, ЦБ готов и дальше увеличивать надбавки, чтобы минимизировать свои риски.

«Розничные кредиты дополнительно разогревают потребительский спрос. Беспокойство вызывает тот факт, что рост кредитов происходит за счет кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В этой связи мы с 1 июля возвращаем макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам на допандемический уровень», — рассказал Набиуллина.

Ранее Центробанк РФ решил повысить ключевую ставку на 0,5%, до 5,5% годовых. Такое решение было принято в связи с тем, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. Миллиардер Олег Дерипаска назвал повышение Центробанком ключевой ставки безумием, передает телеканал 360.