После первого этапа вакцинации от коронавируса пациенты беззащитны — антитела образуются только через полтора или два месяца. Об это сообщил врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников.
«После первой инъекции вакцины вы беззащитны перед коронавирусом еще полтора—два месяца. Только после этого срока у вас появятся антитела. Начинайте готовиться к осенней волне, которая будет в ноябре, уже сейчас», — написал Мясников в своем telegram-канале. Он отметил, что в мире не существует ни одной прививки, эффективной на 100% и абсолютно безопасной, но это никак не отменяет вакцинацию в борьбе с болезнями.
Также врач заявил, что считает правильным создание неудобств для невакцинированных россиян, так как они могут быть угрозой для других людей. А если человек вакцинировался, утверждает Мясников, то на него не должны распространяться правила ношения маски, ограничения в передвижении и так далее. У таких людей должны быть преимущества.
Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в таких регионах России, как Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тверская, Тульская, Кемеровская, Сахалинская, Нижегородская, Мурманская области и Ненецкий автономный округ, Крым. Согласно исследованию ВЦИОМ, 49% опрошенных положительно отнеслись к решению властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации части работающего населения.
Ранее Мясников заявил, что в России нужно ввести обязательную вакцинацию. Он подчеркнул, что темпы вакцинации на территории РФ достаточно медленные, пишет
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