За последние сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло на 199 346 человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 июня, — 565-й день с момента обнаружения коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань и 469-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано 179,9 млн случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 199 346 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составило 3,8 млн. Излечилось 164,6 млн человек.

Первое место по числу заболевших занимают США — 34,4 млн. Второе место заняла Индия — 30 млн, на третьем месте — Бразилия с 18 млн больных.

Вакцина и лекарство

Большая часть участников исследования ВЦИОМ «Вакцинация с элементами обязательности: за и против», 49% опрошенных, положительно отнеслась к решению властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации части работающего населения. Резко против таких мер выступили 30% респондентов, 16% восприняли их нейтрально.

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что низкие темпы вакцинации населения РФ могут привести к кардинальным мутациям COVID-19. В таком случае вакцины могут перестать работать.

Коронавирус в России

Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в таких регионах России, как Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тверская, Тульская, Кемеровская, Сахалинская, Нижегородская, Мурманская области и Ненецкий автономный округ, Крым. Первое место по заболеваемости занимает Москва — 1, 3 млн, второе Санкт-Петербург — 459466 и третье Московская область с 294 224 заболевшими.

Всем призывникам в России поставят прививки от коронавируса, сообщил заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко призвал вакцинироваться всех студентов до 1 июля. Обязательную вакцинацию для сотрудников, контактирующих с клиентами, уже ввели в офисах Сбербанка в Москве. А в магазинах торговой сети «Мегамарт» в Екатеринбурге и Тюмени тем работникам, кто откажется от прививки, грозят лишением премий.

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, сообщил, что транспорт и предприятия торговли не планируется переводить в «бесковидный» режим и ограничивать вход для граждан без QR-кода, полученного на основании их сертификата о вакцинации, данных о выздоровлении после COVID-19 или ПЦР-теста. Между тем, ранее вышел указ мэра столицы Сергея Собянина, согласно которому с 28 июня посещать московские заведения общепита могут только горожане, имеющие защиту от коронавируса.

Коронавирус в мире

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что в Перу выявлен новый штамм коронавируса , который по степени опасности сравним с индийским вариантом.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что развитие генетики может позволить найти закономерности в генах, которые отвечают за выработку пожизненного иммунитета от коронавируса. В перспективе это позволит создать вакцину от коронавируса, дающую пожизненную защиту.

Прогнозы и мнения экспертов

Дискриминация тех, кто не поставил прививку от коронавируса, в России ожидаема, поскольку невакцинированные граждане будут представлять угрозу для окружающих. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Люди без иммунитета не смогут работать на всех участках», — заявил Песков.

Для успешного прохождения третьей волны пандемии необходима ревакцинация, поскольку клетки памяти, образующиеся после вакцинации «Спутником V», не обеспечат полную защиту от инфицирования индийским штаммом коронавируса. Высокого уровня антител можно добиться ревакцинацией «Спутником Лайт» через шесть месяцев, заявил глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

В связи с введением обязательной вакцинации от коронавируса в России может вырасти уровень коррупции: людям будут предлагать купить сертификаты без получения инъекции. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.