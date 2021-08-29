Врач-остеопат назвал главную причину острой головной боли

МРТ не всегда может определить наличие микротравм (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основной причиной острых головных болей являются травмы, полученные в прошлом. Об этом заявил врач-остеопат Владимир Животов.

«Если у вас болит голова, в 99% случаев вы когда-то сильно ей ударились. <…> Микросмещения [костей черепа] играют роль в возникновении головной боли, головокружения, нарушения зрения, боли в шее, остеохондроза», — сказал Владимир Животов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, выявить эти микросмещения костей при помощи инструментального исследования, в том числе МРТ, невозможно. Однако их можно определить руками. Поэтому при острых головных болях Животов посоветовал обращаться к врачам-остеопатам.

Ранее врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко рассказала URA.RU о нарушениях мозга, проявляющихся после перенесенного коронавируса. В их числе — нарушение сна, астения и шум в ушах. Головная боль, сопровождающаяся спутанностью сознания, также может быть симптомом высокого давления и гипертонического криза. В этом случае стоит обязательно вызвать скорую помощь, пишет «Национальная служба новостей».