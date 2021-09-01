Путин 1 сентября поздравил школьников с Новым годом

Владимир Путин назвал 1 сентября любимым праздником Фото: Михаил Метцель\ТАСС

Президент России Владимир Путин 1 сентября поздравил учащихся с Новым годом. С этой штуки глава государства начал встречу со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

«Хочу поздравить с замечательным праздником: с новым годом! С новым учебным годом! Потому что праздник любимый», — заявил Владимир Путин. Трансляция встречи со школьниками идет на канале «Россия 24».

Владимир Путин прибыл во Владивосток 1 сентября. В столице Приморья у него запланирована встреча со школьниками во Владивостоке, совещание по развитию Дальнего Востока и пленарная сессия Восточного экономического форума.