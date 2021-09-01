Путин 1 сентября поздравил школьников с Новым годом

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Путин на GMIS. Екатеринбург, портрет, путин владимир
Владимир Путин назвал 1 сентября любимым праздником Фото:

Президент России Владимир Путин 1 сентября поздравил учащихся с Новым годом. С этой штуки глава государства начал встречу со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

«Хочу поздравить с замечательным праздником: с новым годом! С новым учебным годом! Потому что праздник любимый», — заявил Владимир Путин. Трансляция встречи со школьниками идет на канале «Россия 24».

Владимир Путин прибыл во Владивосток 1 сентября. В столице Приморья у него запланирована встреча со школьниками во Владивостоке, совещание по развитию Дальнего Востока и пленарная сессия Восточного экономического форума.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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