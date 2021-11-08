Путин вручил награды уральским медикам

Награды от Владимира Путина получили семь уральцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил уральских медиков и преподавателей. Документ с такой информацией размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Звание „Заслуженный работник здравоохранения“ получает профессор кафедры ФБГОУ ВО „Тюменский государственный медицинский университет“ Светлана Ушакова. И заведующий кафедрой ФБГОУ ВО „Уральский государственный медицинский университет“, Свердловская область, Лариса Волкова», — говорится в тексте документа.

Сообщается также, что звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» получили свердловчане. Это заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Сергей Сазонов, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Александр Сергеев и профессор кафедры ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Галина Спирина.

В документе указано, что медаль Луки Крымского получает медицинская сестра ГБУЗ Тюменской области «Родильный дом №2 Наталья Колмакова. Вторым награжденным этой наградой уральцем стала старший фельдшер БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» Наталья Мацко.