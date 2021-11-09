По сравнению с 2014 годом цены на некоторые продукты выросли в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За последние семь лет цены на продукты выросли в целом в два раза. К такому выводу пришла блогерша Oylusha в социальной сети TikTok. Девушка сходила в супермаркет и сравнила нынешнюю стоимость продуктов с ценами из каталога 2014 года. Она проанализировала цены на макароны, пельмени, молоко и другие востребованные продукты. Видео с результатами блогерша выложила в соцсеть.

«За семь лет ровно в среднем все подорожало в два раза. Но маркетинг умело это скрывает, а мы и не замечаем», — написала блогерша в описании к видео.

Пользователи очень живо отреагировали на видеоролик в социальной сети. Многие ужаснулись огромной разницей в цене и вспомнили, что семь лет назад могли позволить себе купить в разы больше, чем сейчас.

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