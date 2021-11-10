«Единая Россия» изменила подход к созданию законов в РФ

Президиум генсовета «Единой России» создал координационный и экспертный советы по законотворческой деятельности партии. По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, это нововведение изменит подход организации к созданию и проработке законов.
Теперь законодательные инициативы в первую очередь будут поступать в координационный совет для оценки. После чего, при необходимости, будут направляться в группы экспертного совета для проработки.
«Такая конструкция позволит консолидировать усилия фракции в Госдуме, региональных депутатских фракций и групп, партийных проектов, комиссий Генсовета, наших сторонников из числа НКО в единую систему выработки и принятия законодательных решений по реализации народной программы ЕР, — заявил Турчак. Его слова приводятся в сообщении на официальном сайте партии.
Как отметил первый замруководителя фракции Дмитрий Вяткин, советы также будут отвечать за проработку законодательных инициатив. «В экспертном совете будут созданы рабочие группы по основным направлениям народной программы», — подытожил он.
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