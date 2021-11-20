Политтехнолог: в США выбрали следующего президента России

Джо Байден может поддержать Владимира Путина, чтобы заработать очки в отношениях с президентом РФ, считает Станислав Белковский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американские элиты заинтересованы в том, чтобы президент Владимир Путин остался главой России до 2030 года. Такое предложение сделал политтехнолог Станислав Белковский. По его мнению, в США опасаются, что преемник Путина окажется менее понятным, прозрачным и предсказуемым.

«Самый неэффективный способ воздействия на Владимира Путина — это жесткое прямое давление. В таких ситуациях он всегда поступает наоборот. Если резолюция [о непризнании Путина законным главой РФ после 2024 года] будет принята Палатой представителей американского Конгресса, в такой ситуации он просто должен принять решение идти. Может быть, американские элиты заинтересованы, чтобы Путин принял твердое решение идти и оставаться президентом России в 2024, то есть до 2030 года», — заявил Станислав Белковский в эфире «Эха Москвы».

Политтехнолог считает, американским элитам «спокойнее», пока Россией управляет действующий президент. Они опасаются, что преемник Путина будет менее «понятным, прозрачным и предсказуемым».

Белковский отметил, что сторонником Путина может оказаться президент США Джо Байден. Он предполагает, что глава Белого Дома может раскритиковать резолюцию американского Конгресса и тем самым заработать себе очки в отношениях с российским лидером. Так Байден подтвердит, что США готовы к конструктивному диалогу по тем вопросам, которых их реально интересуют.

Ранее Конгрессмены Стив Коэн И Джо Уилсон подготовили проект резолюции, который предлагает не признавать результаты российских выборов в 2024 году в случае, если победит Путин. Политики считают, что действующий глава России не может баллотироваться на новый президентский срок. В Кремле это назвали вмешательством во внутренние дела России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США «во многом заигрались» и не могут отделить реальные проблемы от выдуманных ими.