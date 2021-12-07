В ГИБДД напомнили о штрафе в 30 тысяч для водителей

07 декабря 2021 в 14:02 Размер текста - 17 +

Водителей ждет большой штраф за езду с недействительными правами Фото: Александр Мамаев © URA.RU Водители, которые не сдают свое водительское удостоверение после лишения прав и продолжают ездить с уже недействительным документом, могут получить большой штраф. В некоторых случаях водителям грозит до 15 суток ареста, сообщили в ГИБДД. «Кодексом об административных правонарушениях установлено, что в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о лишении прав водитель должен сдать водительское удостоверение в ГИБДД. Если кто-то продолжает ездить с „приостановленным“ водительским удостоверением, то его действия могут быть квалифицированы по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, обязательных работ от 100 до 200 часов или административного ареста на срок до 15 суток», — сообщается на официальном сайте ГИБДД. Ранее в Госдуме РФ предложили штрафовать агрессивных водителей, которые регулярно попадаются на «опасном вождении». Согласно законопроекту, таких водителей ждет штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав сроком на один год. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Водители, которые не сдают свое водительское удостоверение после лишения прав и продолжают ездить с уже недействительным документом, могут получить большой штраф. В некоторых случаях водителям грозит до 15 суток ареста, сообщили в ГИБДД. «Кодексом об административных правонарушениях установлено, что в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о лишении прав водитель должен сдать водительское удостоверение в ГИБДД. Если кто-то продолжает ездить с „приостановленным“ водительским удостоверением, то его действия могут быть квалифицированы по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, обязательных работ от 100 до 200 часов или административного ареста на срок до 15 суток», — сообщается на официальном сайте ГИБДД. Ранее в Госдуме РФ предложили штрафовать агрессивных водителей, которые регулярно попадаются на «опасном вождении». Согласно законопроекту, таких водителей ждет штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав сроком на один год.