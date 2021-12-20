«Вектор» показал фотографии омикрон-штамма

21 декабря 2021 в 09:27 Размер текста - 17 +

«Омикрон» не вызывает массовую смерть клеток на шестые сутки после заражения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» показали снимки нового штамма коронавируса «Омикрон». Клетки сфотографировали на шестые сутки после заражения. «На снимках — везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки. Белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме. Впоследствии, они скапливаются у поверхности этих пузырьков и при соблюдении определенных физических и химических условий, проникают внутрь, приобретая при этом дополнительную оболочку», — указано на сайте Роспотребнадзора. Для снимка клетки отделили от поверхности специальных флаконов, где их выращивали. Фото сделаны на шестые сутки после инфицирования коронавирусом. «Омикрон» не провоцирует массовую гибель клеток на шестые сутки заражения по сравнению с другими штаммами, сообщили в Роспотребнадзоре. Состояние клеток, зараженных новым штаммом, соответствует ситуации на вторые-третьи сутки после инфицирования другими вариантами коронавируса. Новый вариант вируса обнаружили в нескольких странах Южной Африки. В России новым штаммом болеют 25 человек из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что «Омикрон» может стать «живой» вакциной и победить пандемию. Но даже в этом случае коронавирус уже не исчезнет, как грипп, но случаев заражения станет меньше. Штамм «Омикрон» распространяется быстрее других видов COVID, передает «Пятый канал» со ссылкой на ВОЗ. Вирусные частицы «Омикрона» разнообразной формы в пузырьках эндоплазматической сети клеток Центр «Вектор» Ученые засняли вирус на шестые сутки после заражения центр «Вектор» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» показали снимки нового штамма коронавируса «Омикрон». Клетки сфотографировали на шестые сутки после заражения. «На снимках — везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки. Белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме. Впоследствии, они скапливаются у поверхности этих пузырьков и при соблюдении определенных физических и химических условий, проникают внутрь, приобретая при этом дополнительную оболочку», — указано на сайте Роспотребнадзора. Для снимка клетки отделили от поверхности специальных флаконов, где их выращивали. Фото сделаны на шестые сутки после инфицирования коронавирусом. «Омикрон» не провоцирует массовую гибель клеток на шестые сутки заражения по сравнению с другими штаммами, сообщили в Роспотребнадзоре. Состояние клеток, зараженных новым штаммом, соответствует ситуации на вторые-третьи сутки после инфицирования другими вариантами коронавируса. Новый вариант вируса обнаружили в нескольких странах Южной Африки. В России новым штаммом болеют 25 человек из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что «Омикрон» может стать «живой» вакциной и победить пандемию. Но даже в этом случае коронавирус уже не исчезнет, как грипп, но случаев заражения станет меньше. Штамм «Омикрон» распространяется быстрее других видов COVID, передает «Пятый канал» со ссылкой на ВОЗ.