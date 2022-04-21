«Коммерсант»: кабмин упростит ввоз импортных товаров в Россию

Правительство РФ решило упростить ввоз в Россию для незаменимых товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компании из транспортной, топливно-энергетической и IT-отраслей смогут получать кредиты и субсидии на покупку незаменимых импортных товаров. Соответствующий пакет мер поддержки в условиях санкций готовит правительство РФ. Подобная практика с упрощенным импортом уже применялась в Иране — компании получали валюту по более выгодному курсу.

«Промышленный блок правительства, ранее поступательно ограничивавший использование в РФ ряда зарубежной продукции ради импортозамещения, резко изменил позицию и разрабатывает меры поддержки поставок незаменимого оборудования из-за границы. Белый дом при участии Минпромторга и Минэкономики обсуждает выдачу льготных рублевых и валютных кредитов», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников.

Работа над мерами поддержки находится на контроле вице-премьера Андрея Белоусова, сообщил один из собеседников издания. Получить льготы и субсидии можно будет только на покупку товаров из специального списка «приоритетной импортной продукции», уточняет издание. Его составит Минпромторг РФ. В частности, государство готово помочь бизнесу при ввозе оборудования, у которого нет российских аналогов.

Белоусов ранее упоминал список «приоритетной импортной продукции» на выступлении в Совете Федерации 13 апреля. В него вошли полторы тысячи позиций, среди которых химическая продукция, некоторые виды машин и оборудования, запчасти и комплектующие, а также потребительские товары. Власти упростили процедуры ввоза этой продукции и обнулили на нее пошлины, сообщил Белоусов.

В список также попали газовые и паровые турбины для ТЭС, контейнеры и морские грузовые суда, сообщил один из источников. Упрощенный импорт позволит «подстраховать компании», пока в России не будет налажено собственное производство, считает аналитик бизнес-школы «Сколково» Юрий Мельников. Так, например, на локализацию производства элементов горячего тракта и лопаток для турбин средней и большой мощности потребуется 3-5 лет.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ограничения направлены не против конкретных представителей власти, а бьют по всем гражданам, и Россию пытаются просто «отменить», напоминает «Национальная служба новостей».

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