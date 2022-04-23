Пьяный полицейский насмерть сбил двух девушек в томском селе

Пьяный полицейский насмерть сбил двух 16-летних девушек в Томской области. Сотрудник правоохранительных органов сел пьяным за руль в нерабочее время.
«Сотрудник отдела полиции Шегарского района Томской области, в нерабочее время севший пьяным за руль, сбил насмерть двух 16-летних девушек и покинул место происшествия. Тела погибших со следами травм, полученных при наезде, обнаружили на обочине прохожие. Водителя оперативно задержали», — сообщает «Ридус».
Полицейский 1998 года рождения работал в отделении полиции по Шегарскому району. Он отстранен от службы. Назначена служебная проверка. Медицинское освидетельствование доказало наличие алкоголя в крови полицейского.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Пьяный полицейский насмерть сбил двух 16-летних девушек в Томской области. Сотрудник правоохранительных органов сел пьяным за руль в нерабочее время. «Сотрудник отдела полиции Шегарского района Томской области, в нерабочее время севший пьяным за руль, сбил насмерть двух 16-летних девушек и покинул место происшествия. Тела погибших со следами травм, полученных при наезде, обнаружили на обочине прохожие. Водителя оперативно задержали», — сообщает «Ридус». Полицейский 1998 года рождения работал в отделении полиции по Шегарскому району. Он отстранен от службы. Назначена служебная проверка. Медицинское освидетельствование доказало наличие алкоголя в крови полицейского.