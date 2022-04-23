Пьяный полицейский насмерть сбил двух девушек в томском селе

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Сотрудник полиции в нерабочее время сел пьяным за руль (фото из архива) Фото:

Пьяный полицейский насмерть сбил двух 16-летних девушек в Томской области. Сотрудник правоохранительных органов сел пьяным за руль в нерабочее время.

«Сотрудник отдела полиции Шегарского района Томской области, в нерабочее время севший пьяным за руль, сбил насмерть двух 16-летних девушек и покинул место происшествия. Тела погибших со следами травм, полученных при наезде, обнаружили на обочине прохожие. Водителя оперативно задержали», — сообщает «Ридус».

Полицейский 1998 года рождения работал в отделении полиции по Шегарскому району. Он отстранен от службы. Назначена служебная проверка. Медицинское освидетельствование доказало наличие алкоголя в крови полицейского.

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Пьяный полицейский насмерть сбил двух 16-летних девушек в Томской области. Сотрудник правоохранительных органов сел пьяным за руль в нерабочее время. «Сотрудник отдела полиции Шегарского района Томской области, в нерабочее время севший пьяным за руль, сбил насмерть двух 16-летних девушек и покинул место происшествия. Тела погибших со следами травм, полученных при наезде, обнаружили на обочине прохожие. Водителя оперативно задержали», — сообщает «Ридус». Полицейский 1998 года рождения работал в отделении полиции по Шегарскому району. Он отстранен от службы. Назначена служебная проверка. Медицинское освидетельствование доказало наличие алкоголя в крови полицейского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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