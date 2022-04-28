Гуманитарная колонна попала под обстрел ВСУ под Белгородом

28 апреля 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

По словам волонтеров, колонну обстреливали из минометов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры, доставлявшие гуманитарную помощь жителям Харьковской области, попали под обстрел ВСУ вблизи населенного пункта Журавлевка Белгородской области. Об этом рассказала представитель общественной организации «Внуки» Алена Березовская. По ее словам, колонна попала под обстрел, когда уже возвращалась домой. Инцидент произошел около 15.00. Под прицельным минометным огнем оказались волонтеры, представители «Внуков» и движения РПЦ «Патриарший доброволец». «Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео. В нашей делегации из вооруженных людей был только один сопровождающий, мы были без охраны», — рассказал Березовская РИА «Новости». Новость по теме Гуманитарный груз из Магнитогорска раздали в Мариуполе. «Жители города плачут от радости». Видео Машина, в которой находилась Березовская, отстала от остальной колонны. Мины, по словам женщины, разрывались в 100 метрах от автомобиля. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасс от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Приоритет российской армии — предотвращение жертв среди мирного населения. Жителям освобожденных территорий доставляется гуманитарный груз. Помощь оказывают как российские организации и компании, так и простые граждане. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Волонтеры, доставлявшие гуманитарную помощь жителям Харьковской области, попали под обстрел ВСУ вблизи населенного пункта Журавлевка Белгородской области. Об этом рассказала представитель общественной организации «Внуки» Алена Березовская. По ее словам, колонна попала под обстрел, когда уже возвращалась домой. Инцидент произошел около 15.00. Под прицельным минометным огнем оказались волонтеры, представители «Внуков» и движения РПЦ «Патриарший доброволец». «Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео. В нашей делегации из вооруженных людей был только один сопровождающий, мы были без охраны», — рассказал Березовская РИА «Новости». Машина, в которой находилась Березовская, отстала от остальной колонны. Мины, по словам женщины, разрывались в 100 метрах от автомобиля. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасс от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Приоритет российской армии — предотвращение жертв среди мирного населения. Жителям освобожденных территорий доставляется гуманитарный груз. Помощь оказывают как российские организации и компании, так и простые граждане.