В Свердловской области планируют создать свой макробренд УрФО

29 апреля 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Туканова сообщила, что правительство Свердловской области планирует разрабатывать макробренд Урала Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловская область может стать частью нового макробренда «Большой Урал». Об этом рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова во время пленарной дискуссии в рамках XII Уральского медиафорума. «Очень большое количество различных государственных и частных проектов, которые продвигают территорию через бренд Урала. Но мы задумались о том, как продвигать Свердловскую область на российских и международных выставках. Достаточно сложно для туристов, которые проходят мимо выставочного стенда, определить для себя, что такое Свердловская область, Пермский край», — заявила Туканова. В связи с этим, власти Свердловской области задумались над тем, чтобы объединить регионы Урала в один макробренд «Большой Урал» в рамках национального проекта «Туризм, индустрия, гостеприимство». Подобное решение позволит каждому из регионов проявить свою уникальность и продвигаться на различные целевые аудитории. «Он будет объединен не только одним единым информационным пространством, но и позволит нам создать инфраструктуру с понятной навигацией, качеством обслуживания, едиными маршрутами, с придорожным сервисом и визит-центрами», — сообщила глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Также Туканова отметила, что единую инфраструктуру, которая будет ассоциироваться с Уралом, планируют разрабатывать совместно с правительствами регионов Челябинской области, Пермского края и Башкортостана. Подобный проект позволит привлекать федеральное финансирование на благоустройство маршрутов. Ранее Свердловские власти уже заявляли, что хотят объединиться с тремя соседними регионами в один туристический макрорегион «Большой Урал» с общей инфраструктурой и единым маршрутом. Также региональные власти планировали рассмотреть введения курортных сборов, как один из вариантов финансирования поддержания чистоты, и проработать возможность введения организаций, контролирующих туристов и их поведение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловская область может стать частью нового макробренда «Большой Урал». Об этом рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова во время пленарной дискуссии в рамках XII Уральского медиафорума. «Очень большое количество различных государственных и частных проектов, которые продвигают территорию через бренд Урала. Но мы задумались о том, как продвигать Свердловскую область на российских и международных выставках. Достаточно сложно для туристов, которые проходят мимо выставочного стенда, определить для себя, что такое Свердловская область, Пермский край», — заявила Туканова. В связи с этим, власти Свердловской области задумались над тем, чтобы объединить регионы Урала в один макробренд «Большой Урал» в рамках национального проекта «Туризм, индустрия, гостеприимство». Подобное решение позволит каждому из регионов проявить свою уникальность и продвигаться на различные целевые аудитории. «Он будет объединен не только одним единым информационным пространством, но и позволит нам создать инфраструктуру с понятной навигацией, качеством обслуживания, едиными маршрутами, с придорожным сервисом и визит-центрами», — сообщила глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Также Туканова отметила, что единую инфраструктуру, которая будет ассоциироваться с Уралом, планируют разрабатывать совместно с правительствами регионов Челябинской области, Пермского края и Башкортостана. Подобный проект позволит привлекать федеральное финансирование на благоустройство маршрутов. Ранее Свердловские власти уже заявляли, что хотят объединиться с тремя соседними регионами в один туристический макрорегион «Большой Урал» с общей инфраструктурой и единым маршрутом. Также региональные власти планировали рассмотреть введения курортных сборов, как один из вариантов финансирования поддержания чистоты, и проработать возможность введения организаций, контролирующих туристов и их поведение.