Украинские националисты смогли пробраться на металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе под видом российской армии, нарисовав на танке опознавательную букву Z. Об этом в ходе допроса рассказал командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, более известный как Волына.
«Со мной пошли около 200 ребят, в основном это были из морской пехоты, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z на технику и двигались в направлении „Азовстали“», — рассказал Волына телеканалу «Звезда».
Ранее, 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории захваченного националистами комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Завод долгое время находился под контролем украинских радикалов, оставшихся в городе после зачистки российской армии в ходе спецоперации на Украине. В том числе территорию завода покинул командир бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына). URA.RU публиковало материал о самых опасных лидерах украинских националистов, среди которых был и Волына.
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