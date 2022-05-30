Украинские националисты пробрались на «Азовсталь», нарисовав Z

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Националисты проникли на «Азовсталь» под видом российской армии, признался командир ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты смогли пробраться на металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе под видом российской армии, нарисовав на танке опознавательную букву Z. Об этом в ходе допроса рассказал командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, более известный как Волына.

«Со мной пошли около 200 ребят, в основном это были из морской пехоты, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z на технику и двигались в направлении „Азовстали“», — рассказал Волына телеканалу «Звезда».

Ранее, 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории захваченного националистами комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Завод долгое время находился под контролем украинских радикалов, оставшихся в городе после зачистки российской армии в ходе спецоперации на Украине. В том числе территорию завода покинул командир бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына). URA.RU публиковало материал о самых опасных лидерах украинских националистов, среди которых был и Волына.

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Украинские националисты смогли пробраться на металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе под видом российской армии, нарисовав на танке опознавательную букву Z. Об этом в ходе допроса рассказал командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, более известный как Волына. «Со мной пошли около 200 ребят, в основном это были из морской пехоты, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z на технику и двигались в направлении „Азовстали“», — рассказал Волына телеканалу «Звезда». Ранее, 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории захваченного националистами комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Завод долгое время находился под контролем украинских радикалов, оставшихся в городе после зачистки российской армии в ходе спецоперации на Украине. В том числе территорию завода покинул командир бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына). URA.RU публиковало материал о самых опасных лидерах украинских националистов, среди которых был и Волына.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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