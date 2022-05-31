Командир ВСУ «Волына»: морская пехота голодала из-за «Азова»*

Еды не хватало на то, чтобы просто существовать, заявил Сергей Волынский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский по прозвищу «Волына» рассказал, что его подразделение попало под «продовольственную зависимость» от нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация). По его словам, боевики неохотно делились едой и водой.

«Мы попали в так называемую продовольственную зависимость. Мы были обеспечены только за счет подразделений „Азова“. Делились едой-водой неохотно, давали сколько считали нужным. Плохо питались, еды не хватало даже для того, чтобы просто существовать, не говоря о тяжелых физических нагрузках», — рассказал Сергей Волына в интервью телеканалу НТВ.

По словам командира, морской пехоте Украины также не хватало амуниции, вооружения и техники. «Волына» рассказал, что на вооружение у его батальона была только небронированная техника и «пластмассовые Hummer». «Мое подразделение вряд ли могло бы осуществить штурмовые мероприятия», — отметил командир.

Ранее военный корреспондент Валентин Трушнин рассказал, что главари «Азова» ели красную икру, пока укрывались на металлургическим комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Завод долгое время находился под контролем украинских националистов. Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, планировали штурмовать предприятие, однако президент России Владимир Путин приказал просто заблокировать его. Командиры «Азова» и ВСУ сложили оружие 20 мая. В общей сложности в плен российской армии сдались 2439 украинских солдат и националистов. В МИД России заявили, что вопрос обмена боевиков будет обсуждаться после того, как они предстанут перед судом.

* «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России

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