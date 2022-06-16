ЕР даст врачам, строителям и волонтерам Донбасса статус ветеранов

16 июня 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Строители, которые приехали в Донбасс, получат статус ветеранов боевых действий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Партия «Единая Россия» предложила предоставить статус ветеранов боевых действий врачам, строителям и другим гражданским специалистам, которые работают в Донбассе. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Многие из этих людей ежедневно рискуют жизнью. Но статус „ветерана“ сейчас им полагается только в случае ранения или увечья. Мы предлагаем устранить эту несправедливость и отметить всех, кто приехал на Донбасс лечить людей, строить дома, восстанавливать инфраструктуру и помогать налаживать мирную жизнь», — сказал Турчак, сообщается на сайте «Единой России». «Единая Россия» внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Гражданский персонал, находящийся в зоне спецоперации, получит дополнительную социальную поддержку от государства после предоставления им статуса «ветерана боевых действий». Турчак отметил, что такие люди являются героями и заслуживают не только общественного уважения, но и государственной поддержки. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Благодаря этому военные получат меры социальной поддержки. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Путин отмечал, что целью является помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Партия «Единая Россия» предложила предоставить статус ветеранов боевых действий врачам, строителям и другим гражданским специалистам, которые работают в Донбассе. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Многие из этих людей ежедневно рискуют жизнью. Но статус „ветерана“ сейчас им полагается только в случае ранения или увечья. Мы предлагаем устранить эту несправедливость и отметить всех, кто приехал на Донбасс лечить людей, строить дома, восстанавливать инфраструктуру и помогать налаживать мирную жизнь», — сказал Турчак, сообщается на сайте «Единой России». «Единая Россия» внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Гражданский персонал, находящийся в зоне спецоперации, получит дополнительную социальную поддержку от государства после предоставления им статуса «ветерана боевых действий». Турчак отметил, что такие люди являются героями и заслуживают не только общественного уважения, но и государственной поддержки. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Благодаря этому военные получат меры социальной поддержки. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Путин отмечал, что целью является помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.