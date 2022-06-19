Хинштейн пойдет в прокуратуру из-за отказа печатать Z на футболке

19 июня 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы получил жалобу от москвича Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой проверить отказ московской компании печать символ Z на футболке. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Столичная компания „Принтаника“ отказалась принимать заказ на выпуск футболки с надписью „Zа Победу!“» — сообщил он со ссылкой на москвича, которому отказали в услуге. По словам Хинштейна, отказ был мотивирован тем, что «в принте присутствует буква военного подразделения Z». «Уже завтра направлю запросы в Роспотребнадзор и прокуратуру. Даже с позиции закона о защите права потребителей ему не имели права отказать в предоставлении услуги, публично заявленной фирмой — напечатать любой принт на футболке по рисунку заказчика», — отмечает глава комитета Госдумы по информполитике. По мнению Хинштейна, отдельную правовую оценку должен получить бойкот букве Z. «То, что стало нормой в Риге, Варшаве и Львове, недопустимо в Москве!» — заявил он. Буквы Z и V считаются неофициальными символами спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля после совещания Совбеза РФ. В Минобороны РФ пояснили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой проверить отказ московской компании печать символ Z на футболке. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Столичная компания „Принтаника“ отказалась принимать заказ на выпуск футболки с надписью „Zа Победу!“» — сообщил он со ссылкой на москвича, которому отказали в услуге. По словам Хинштейна, отказ был мотивирован тем, что «в принте присутствует буква военного подразделения Z». «Уже завтра направлю запросы в Роспотребнадзор и прокуратуру. Даже с позиции закона о защите права потребителей ему не имели права отказать в предоставлении услуги, публично заявленной фирмой — напечатать любой принт на футболке по рисунку заказчика», — отмечает глава комитета Госдумы по информполитике. По мнению Хинштейна, отдельную правовую оценку должен получить бойкот букве Z. «То, что стало нормой в Риге, Варшаве и Львове, недопустимо в Москве!» — заявил он. Буквы Z и V считаются неофициальными символами спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля после совещания Совбеза РФ. В Минобороны РФ пояснили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».