Европейский суд по правам человека вынес решение применить к России и Украине меры, которые не позволят исполнить смертный приговор наемника из Марокко. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте организации.
«ЕСПЧ принял решение о целесообразных обеспечительных мерах против России и Украины по делу [военнослужащего из Марокко Брагима] Саадуна <…> Чтобы приговор не был приведен в исполнение», — сообщается в пресс-релизе.
Кроме того, ЕСПЧ обяжет Россию и Украину обеспечить марокканскому бойцу соответствующие условия содержания под стражей и необходимую медицинскую помощь. Из документа следует, что суд рассматривает правительство Украины в качестве силы влияния на Россию.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил марокканца Брагима Саадуна, британцев Шона Пиннера и Эйдена Эйслина к смертной казни. Их признали виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Эти события произошли в ходе специальнойоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.
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Европейский суд по правам человека вынес решение применить к России и Украине меры, которые не позволят исполнить смертный приговор наемника из Марокко. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте организации. «ЕСПЧ принял решение о целесообразных обеспечительных мерах против России и Украины по делу [военнослужащего из Марокко Брагима] Саадуна <…> Чтобы приговор не был приведен в исполнение», — сообщается в пресс-релизе. Кроме того, ЕСПЧ обяжет Россию и Украину обеспечить марокканскому бойцу соответствующие условия содержания под стражей и необходимую медицинскую помощь. Из документа следует, что суд рассматривает правительство Украины в качестве силы влияния на Россию. Ранее Верховный суд ДНР приговорил марокканца Брагима Саадуна, британцев Шона Пиннера и Эйдена Эйслина к смертной казни. Их признали виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Эти события произошли в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины.