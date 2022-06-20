ЕСПЧ выдвинул требования РФ и Украине из-за наемника из Марокко

ЕСПЧ потребовал не приводить в исполнение смертный приговор для наемника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Европейский суд по правам человека вынес решение применить к России и Украине меры, которые не позволят исполнить смертный приговор наемника из Марокко. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте организации.

«ЕСПЧ принял решение о целесообразных обеспечительных мерах против России и Украины по делу [военнослужащего из Марокко Брагима] Саадуна <…> Чтобы приговор не был приведен в исполнение», — сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, ЕСПЧ обяжет Россию и Украину обеспечить марокканскому бойцу соответствующие условия содержания под стражей и необходимую медицинскую помощь. Из документа следует, что суд рассматривает правительство Украины в качестве силы влияния на Россию.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил марокканца Брагима Саадуна, британцев Шона Пиннера и Эйдена Эйслина к смертной казни. Их признали виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Эти события произошли в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины.