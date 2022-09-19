Политолог Марков назвал три реакции Кремля на референдумы в Донбассе

Политолог Марков допустил, что Россия откажется от референдума о присоединении Донбасса

20 сентября 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Россия может присоединить территории Донбасса без референдума, допускает Сергей Марков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о присоединении к России власти могут провести референдумы, отложить их или вовсе присоединить республики без проведения голосования. Такое предположение выразил политолог Сергей Марков. «Вариантов немного: провести референдум, не обращая внимания на бои, либо отложить референдум на неопределенное будущее, когда не будет боев, или присоединить к России без референдума. Так предлагает глава Крыма Аксенов», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. По словам эксперта, сейчас ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области ждут решение Кремля в самое ближайшее время. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

В ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о присоединении к России власти могут провести референдумы, отложить их или вовсе присоединить республики без проведения голосования. Такое предположение выразил политолог Сергей Марков. «Вариантов немного: провести референдум, не обращая внимания на бои, либо отложить референдум на неопределенное будущее, когда не будет боев, или присоединить к России без референдума. Так предлагает глава Крыма Аксенов», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. По словам эксперта, сейчас ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области ждут решение Кремля в самое ближайшее время. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.