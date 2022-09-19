19 сентября 2022

Политолог Марков назвал три реакции Кремля на референдумы в Донбассе

Политолог Марков допустил, что Россия откажется от референдума о присоединении Донбасса
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия может присоединить территории Донбасса без референдума, допускает Сергей Марков Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о присоединении к России власти могут провести референдумы, отложить их или вовсе присоединить республики без проведения голосования. Такое предположение выразил политолог Сергей Марков.

«Вариантов немного: провести референдум, не обращая внимания на бои, либо отложить референдум на неопределенное будущее, когда не будет боев, или присоединить к России без референдума. Так предлагает глава Крыма Аксенов», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. По словам эксперта, сейчас ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области ждут решение Кремля в самое ближайшее время.

Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

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В ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о присоединении к России власти могут провести референдумы, отложить их или вовсе присоединить республики без проведения голосования. Такое предположение выразил политолог Сергей Марков. «Вариантов немного: провести референдум, не обращая внимания на бои, либо отложить референдум на неопределенное будущее, когда не будет боев, или присоединить к России без референдума. Так предлагает глава Крыма Аксенов», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. По словам эксперта, сейчас ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области ждут решение Кремля в самое ближайшее время. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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