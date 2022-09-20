Die Welt: две страны НАТО рискуют начать войну друг с другом

20 сентября 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Турция обвиняет Грецию в атаке на свои корабли и самолеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Турция и Греция, которые являются странами НАТО, рискуют начать войну друг с другом. Об этом пишет газета Die Welt. «На бумаге Турция и Греция — союзники. <…> Сейчас споры вновь обострились, и это в то самое время, когда в Европе имеет место вооруженный конфликт, а сплоченность НАТО важна, как никогда», — поясняет газета. Она уточняет, что в 80-е годы отношения стран обострились, когда они искали нефть в одном и том же месте. В 90-е же, Турция и Греция спорили о статусе необитаемых островов. В настоящий момент, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции, что турецкие солдаты могут «нагрянуть ночью». Так он отреагировал на обстрелы турецкого грузового судна, в котором обвинил греческие власти. Кроме того, Турция обвинила Грецию в атаке на разведывательные самолеты. Они выполняли полет в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Также Эрдоган пригрозил, что Греция заплатит высокую цену за «курс провокаций», пишет RT.

Турция и Греция, которые являются странами НАТО, рискуют начать войну друг с другом. Об этом пишет газета Die Welt. «На бумаге Турция и Греция — союзники. <…> Сейчас споры вновь обострились, и это в то самое время, когда в Европе имеет место вооруженный конфликт, а сплоченность НАТО важна, как никогда», — поясняет газета. Она уточняет, что в 80-е годы отношения стран обострились, когда они искали нефть в одном и том же месте. В 90-е же, Турция и Греция спорили о статусе необитаемых островов. В настоящий момент, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции, что турецкие солдаты могут «нагрянуть ночью». Так он отреагировал на обстрелы турецкого грузового судна, в котором обвинил греческие власти. Кроме того, Турция обвинила Грецию в атаке на разведывательные самолеты. Они выполняли полет в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Также Эрдоган пригрозил, что Греция заплатит высокую цену за «курс провокаций», пишет RT.