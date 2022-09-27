Японский консул, задержанный ФСБ, покинет РФ до 28 сентября

27 сентября 2022 в 08:15 Размер текста - 17 +

На данный момент консул Японии отпущен после задержания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Консул Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России по подозрению в получении «сведений ограниченного распространения» покинет Россию до 28 сентября. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. «С учетом приоритета на обеспечение безопасности, как ожидается, он покинет Россию до 28 сентября», — цитирует Мацуно РИА «Новости». Генсек правительства Японии также добавил, что на данный момент сотрудник японского консульства находится на свободе. 26 сентября ФСБ России задержала консула Японии во Владивостоке. По версии спецслужб, он получал там «сведения ограниченного распространения».

Консул Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России по подозрению в получении «сведений ограниченного распространения» покинет Россию до 28 сентября. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. «С учетом приоритета на обеспечение безопасности, как ожидается, он покинет Россию до 28 сентября», — цитирует Мацуно РИА «Новости». Генсек правительства Японии также добавил, что на данный момент сотрудник японского консульства находится на свободе. 26 сентября ФСБ России задержала консула Японии во Владивостоке. По версии спецслужб, он получал там «сведения ограниченного распространения».